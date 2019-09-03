Энергетика
RT на русскомПольше потребуется до года на вывод грязной нефти
Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года. Он отметил, что «всё зависит от того, какие требования к поставляемой нефти предъявляют потребители».
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:21, Вашингтон
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