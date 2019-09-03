Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года. Он отметил, что «всё зависит от того, какие требования к поставляемой нефти предъявляют потребители».

Польше потребуется до года на вывод грязной нефти

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