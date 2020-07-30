Политика
Lenta.ruПольшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов
Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма. Речь, в частности, идет о собственности, которую у граждан страны конфисковали в период Второй мировой войны и холокоста, передает Associated Press.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:14, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
В Белоруссии задержаны 32 сотрудника иностранной ЧВК
Белорусские правоохранительные органы в ночь на среду провели задержание под Минском 32 человек, являющихся сотрудниками иностранной частной военной компании.
Военное дело 06:17
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Экономика
Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
BFM.ru 09:22
Кино
Universal договорилась о показе фильма «Форсаж 9» в кинотеатрах
Американская компания Universal договорилась с сетью кинотеатров AMC о показах фильма «Форсаж 9». Об этом в среду, 29 июля, сообщила «Газета.ру».
Известия 21:56
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
Культура
В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
Эхо Москвы 02:17
Футбол
Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон
На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского "Спартака" на предстоящий сезон.
Газета.Ru 19:17
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Армия и оружие
В КНДР испытали крылатую ракету
Во время летних учений в начале июля Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету.
Газета.Ru 23:02
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском вчера в 14:44
Общество
Вместо отравленных деревьев в Чите высадят около 1 тысячи саженцев
Около 1 тысячи деревьев планируют посадить в Чите взамен отравленных насаждений вблизи рекламных конструкций.
Забайкальский рабочий 22:52
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru 22:15
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Армия и оружие
Пентагон решил вывести из Германии 11,9 тыс. американских военных
Невские Новости 10:31
Армия и оружие
В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов
Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM 14:43
Здоровье
В Приморье за 10 дней коронавирусом заразились почти 1000 человек
В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 104 приморца, скончались два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 22:22
Общество
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Основой кавказского долголетия является особый шашлык.
РИА Новости 21:01
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Экономика
Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями
Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК.
Lenta.ru 23:10
Единоборства
Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт вчера в 08:56
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Общество
Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, выходит замуж
Жительница Серпухова 27-летняя Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила, что выходит замуж.
Mockva.ru 18:47
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Игры
Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers
Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
Srnsk 14:24