Политика

Lenta.ruLenta.ruПольшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов

Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма. Речь, в частности, идет о собственности, которую у граждан страны конфисковали в период Второй мировой войны и холокоста, передает Associated Press.
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Госдеп раскритиковал Польшу за отказ возвращать похищенное нацистами

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США критикуют Польшу за нежелание возмещать ущерб жертвам нацистов

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Госдеп раскритиковал Польшу за невыплату возмещений похищенной нацистами собственности

ТАСС18:15
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

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Экономика

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Американская компания Universal договорилась с сетью кинотеатров AMC о показах фильма «Форсаж 9». Об этом в среду, 29 июля, сообщила «Газета.ру».
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«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
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Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
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Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон

На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского "Спартака" на предстоящий сезон.
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В КНДР испытали крылатую ракету

Во время летних учений в начале июля Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету.
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Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
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Вместо отравленных деревьев в Чите высадят около 1 тысячи саженцев

Около 1 тысячи деревьев планируют посадить в Чите взамен отравленных насаждений вблизи рекламных конструкций.
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
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Армия и оружие

Пентагон решил вывести из Германии 11,9 тыс. американских военных

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Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17

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Армия и оружие

В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов

Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
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В Приморье за 10 дней коронавирусом заразились почти 1000 человек

В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 104 приморца, скончались два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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Основой кавказского долголетия является особый шашлык.
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Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
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В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

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Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК.
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
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Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

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Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, выходит замуж

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Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

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Забайкальский депутат-единоросс обвиняется в махинациях с налогами

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