Экономика
REGNUMПольшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»
Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
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с чего всё началось
"Газпром" попросил польский антимонопольный орган обосновать запрос на предоставление документов и информации по расследованию, касающемуся строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в отчете российского газового холдинга.ТАССвчера в 06:34
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Газпром просит Польшу обосновать запрос документов по «Северному потоку-2»
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