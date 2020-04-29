Экономика

REGNUMREGNUMПольшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»

Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
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«Газпром» попросил Польшу обосновать очередной запрос документов по «Северному потоку - 2»

"Газпром" попросил польский антимонопольный орган обосновать запрос на предоставление документов и информации по расследованию, касающемуся строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в отчете российского газового холдинга.
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