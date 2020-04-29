Экономика

REGNUMREGNUMПольшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»

Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
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Россия попросила Польшу объяснить требования по «Северному потоку-2»

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Газпром предложил Польше обосновать запрос по «Северному потоку — 2»

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СК задержал замглавы Крымской железной дороги

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СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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ФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%

В середине марта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 американский регулятор экстренно снизил ставку до уровня 0–0,25% годовых.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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