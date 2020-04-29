Экономика
REGNUMПольшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»
Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Общество
Ученые сдвинули срок окончания эпидемии коронавируса в России
Ученые сдвинули сроки окончания эпидемии коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:33
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
Общество
МВД попросило ЦБ облегчить доступ к банковской тайне
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил Банку России заключить соглашение об информационном взаимодействии и предоставить полицейским более широкие полномочия в доступе к банковской тайне.
АБН 05:29
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с Зариповым
Спорт БИЗНЕС Online 09:10
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews 14:00
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru 08:44
Биатлон
СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Происшествия
В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 апреля в 23:59
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Гаджеты
Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere
Игромания.ру 13:21
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
РИА Новости 09:09
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
Власти США заказали еще 100 тысяч мешков для трупов — WSJ
Вашингтон, 30 апреля 2020, 03:18 — REGNUM Дополнительный заказ на общую сумму $5,1 млн для закупки еще 100 тысяч мешков для трупов на случай ухудшения ситуации с пандемией в США сделали американские власти, 29 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.
REGNUM 20:18
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Хоккей
ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ
Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд.
Sport.ru 14:29
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Экономика
ФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%
В середине марта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 американский регулятор экстренно снизил ставку до уровня 0–0,25% годовых.
Коммерсантъ 14:04
Здоровье
Назван самый полезный способ приготовления кофе
РИА Новости 20:10
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Общество
Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом
Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:13