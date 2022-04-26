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Польская PGNIG отказалась платить за российский газ в рублях

Польский нефтегазовый концерн PGNiG заявил, что отказался оплачивать поставки российского газа в рублях.
РИА Новости
Также в PGNiG сообщили, что получили уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.
RT на русском
В российской компании напомнили, что «27 апреля Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».
RT на русском
Варшаве потребуется искать альтернативный источник энергоресурса.
Народные новости

Подробнее о событии

PGNiG заявила, что отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях
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Польская PGNIG отказалась платить за российский газ в рублях
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PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях
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