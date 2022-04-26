РИА НовостиПольская PGNIG отказалась платить за российский газ в рубляхПольский нефтегазовый концерн PGNiG заявил, что отказался оплачивать поставки российского газа в рублях.РИА НовостиТакже в PGNiG сообщили, что получили уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.RT на русскомВ российской компании напомнили, что «27 апреля Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».RT на русскомВаршаве потребуется искать альтернативный источник энергоресурса.Народные новостиЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиФАНРадио Комсомольская правдаЭкономика сегодняРоссийская газетаПодробнее о событииPGNiG заявила, что отказалась оплачивать поставки российского газа в рубляхРоссийская газета14:28Польская PGNIG отказалась платить за российский газ в рубляхРИА Новости13:53Польская PGNiG отказалась оплачивать российский газ рублямиФАН13:27Госкомпания Польши PGNiG не будет оплачивать поставки российского газа в рубляхЭкономика сегодня13:41Польша отказалась платить за российский газ в рубляхТАСС13:40Польша отказалась платить за газ в рубляхИнтерфакс13:31PGNiG отказалась платить за российский газ в рубляхLenta.ru13:48Показать ещёОценить92Поделиться