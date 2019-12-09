Общество
Взгляд.руПольская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине
Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что соглашение касается месторождения «Пшемысль», которое является одним из старейших в Польше, однако сейчас исчерпано на 80%. Польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, находящиеся в основном на территории Украины.
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Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Авто
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender
Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen 2) американской кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российском прокате с 28 ноября более 1 млрд рублей.
Происшествия
Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику
Связь потеряна с чилийским военным самолетом C-130 Hercules, направлявшимся на базу в Антарктике, на борту находились 38 человек, сообщают ВВС Чили в своем Twitter.
Политика
Зеленский признался, что с Путиным «сложно договариваться»
Президент Украины Владимир Зеленский признался во время брифинга с журналистами после нормандского саммита, что ему "было сложно договариваться" с российским лидером Владимиром Путиным на двусторонней встрече по причине того, что тот рассматривал каждый обсуждаемый вопрос крайне детально.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Спорт
Путин впервые прокомментировал решение WADA по России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Политика
Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»
Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Политика
Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Армия и оружие
Су-30 засек китайский J-20 благодаря хитрому приему
Су-30МКИ российского производства легко засекают китайские истребители пятого поколения J-20, которые по идее должны быть "невидимыми".
Политика
«Нормандская четверка» приняла совместное коммюнике по итогу саммита
По итогу «нормандского саммита», прошедшего в Париже с участием президента РФ Владимира Путина, главы Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, лидеры приняли совместное коммюнике.
Космос
На межзвездной комете Борисова нашли следы воды
Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
Сахалинские депутаты повторно согласуют Белика на должность председателя островного правительства
Единогласно комитет согласовал Белика на должность председателя правительства, и завтра на сессии уже всей думой, скорее всего, это действо повторится.
Армия и оружие
Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе
Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
Наука
В Финляндии разработали «бумажное» оптоволокно
Финским ученым удалось найти альтернативу традиционным материалам: они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Гаджеты
Huawei P40 первым получит графеновый аккумулятор
Фронтальная камера станет двойной и будет врезана в экран. Выход Huawei P40 ожидается весной 2020 года.
Политика
«Нормандская четвёрка» приняла итоговое коммюнике
Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства
Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
Политика
Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».