Общество

Взгляд.руВзгляд.руПольская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что соглашение касается месторождения «Пшемысль», которое является одним из старейших в Польше, однако сейчас исчерпано на 80%. Польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, находящиеся в основном на территории Украины.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАСС05:55

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

RT на русском06:20

Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

Взгляд.ру14:15

Польша и Украина договорились вместе добывать газ под Львовом

REGNUM07:27

Польская компания PGNiG будет добывать газ на Украине

News.ru06:08

Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

ПРАЙМ06:05

Польша поищет газ на Украине и заберет его себе

Lenta.ru10:48
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Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости 20:00
Авто

Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender

Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Российская газета 04:00
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen 2) американской кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российском прокате с 28 ноября более 1 млрд рублей.
ТАСС 07 декабря в 05:21
Происшествия

Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику

Связь потеряна с чилийским военным самолетом C-130 Hercules, направлявшимся на базу в Антарктике, на борту находились 38 человек, сообщают ВВС Чили в своем Twitter.
РИА Новости 21:47
Политика

Зеленский признался, что с Путиным «сложно договариваться»

Президент Украины Владимир Зеленский признался во время брифинга с журналистами после нормандского саммита, что ему "было сложно договариваться" с российским лидером Владимиром Путиным на двусторонней встрече по причине того, что тот рассматривал каждый обсуждаемый вопрос крайне детально.
Народные новости 21:08
Кино

Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»

Life.ru 16:45
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru 14:21
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Спорт

Путин впервые прокомментировал решение WADA по России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости 19:16
Политика

Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»

Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
ТАСС 19:45
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
Авто

В Чехове на бензин для машин администрации потратят 5 миллионов рублей

Чехов Вид 13:32
Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия 21:18
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Армия и оружие

Су-30 засек китайский J-20 благодаря хитрому приему

Су-30МКИ российского производства легко засекают китайские истребители пятого поколения J-20, которые по идее должны быть "невидимыми".
Утро.ru 04:38
Политика

«Нормандская четверка» приняла совместное коммюнике по итогу саммита

По итогу «нормандского саммита», прошедшего в Париже с участием президента РФ Владимира Путина, главы Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, лидеры приняли совместное коммюнике.
Невские Новости 19:49
Космос

На межзвездной комете Борисова нашли следы воды

Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
N+1 03 декабря в 01:02
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 02:25
Политика

Сахалинские депутаты повторно согласуют Белика на должность председателя островного правительства

Единогласно комитет согласовал Белика на должность председателя правительства, и завтра на сессии уже всей думой, скорее всего, это действо повторится.
Сахалин.Инфо 21:20
Армия и оружие

Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе

Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
РЕН ТВ 15:44
Наука

В Финляндии разработали «бумажное» оптоволокно

Финским ученым удалось найти альтернативу традиционным материалам: они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Pravda.Ru 02:36
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru 03:38
Гаджеты

Huawei P40 первым получит графеновый аккумулятор

Фронтальная камера станет двойной и будет врезана в экран. Выход Huawei P40 ожидается весной 2020 года.
The GEEK 14:35
Политика

«Нормандская четвёрка» приняла итоговое коммюнике

Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.
Красная весна 21:42
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства

Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
Известия 18:00
Политика

Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
RT на русском 17:54
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
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