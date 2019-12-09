Общество

ПРАЙМПРАЙМПольская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

Польская нефтегазовая PGNIG и компания "Энергетические ресурсы Украины" договорились совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины, передает корреспондент РИА Новости.
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