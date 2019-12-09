Общество

ПРАЙМПРАЙМПольская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

Польская нефтегазовая PGNIG и компания "Энергетические ресурсы Украины" договорились совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины, передает корреспондент РИА Новости.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

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Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

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ПРАЙМ06:05

Польша поищет газ на Украине и заберет его себе

Lenta.ru10:48
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Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
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В офисе Зеленского рассказали о переговорах «нормандской четвёрки»

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РИА Новости вчера в 10:00
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Дата выхода Half-Life: Alyx – когда выйдет на ПК, PS4 и Xbox, время релиза

Стоит также отметить тот факт, что официальный выход игры запланирован только на ПК — про релиз на консоли, Xbox и PS4, разработчики не дали никакой информации.
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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Спорт

Медведев назвал решение WADA антироссийской истерией

9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.
Газета.Ru 08:12
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Фигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

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Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
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Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

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Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 08:29
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru вчера в 09:03
Происшествия

Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными

Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Lenta.ru 10:32
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
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Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
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Прокуратура начала проверку по видео с матом мэра Липецка

РИА Новости 10:15
Футбол

Божович заявил, что намерен продолжить работу в «Крыльях Советов»

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович заявил, что намерен продолжить работать в команде, несмотря на неудовлетворительные результаты в последних матчах.
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Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег

Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
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В WhatsApp появилась функция напоминаний

Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
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Армия и оружие

В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»

В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Сам Путин ранее рассказал, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике, но решающее слово в этом вопросе принадлежит избирателям.
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«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 11:39
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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Общество

Удмуртия опустилась в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Сусанин 00:30
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