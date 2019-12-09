Общество

ПРАЙМПРАЙМПольская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

Польская нефтегазовая PGNIG и компания "Энергетические ресурсы Украины" договорились совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины, передает корреспондент РИА Новости.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

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Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
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Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»

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Россияне стали активно скупать акции

Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
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Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

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Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

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Россия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений

Коммерсантъ 06:50
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