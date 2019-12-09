Общество
ПРАЙМПольская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине
Польская нефтегазовая PGNIG и компания "Энергетические ресурсы Украины" договорились совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины, передает корреспондент РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
Саммит «нормандской четверки» ожидается сегодня в Париже
Президенты Франции, России, Украины и канцлер Германии соберутся в таком формате после более чем трехлетнего перерыва.
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Появление на свет необычных гибридов ничем не отличалось от рождения обычных свиней, а органы, такие как сердце, печень, селезенка, легкие и кожа, содержали ткани обезьян, хотя их доля пока очень низкая (от одной десятой до одной тысячной).
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Спорт
Колобков оценил шансы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде
Решение WADA вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли силовики
Как рассказал сайту «МБХ-Медиа» юрист ФБК Александр Головач, по предварительным данным речь идёт о представителях Федеральной службы судебных приставов.
Политика
Глава МИД Германии не увидел причин для отмены санкций против России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в настоящее время у Евросоюза нет причин для отмены антироссийских санкций.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Наука
Ученые исследовали разнообразие видов двух «голубых» озер
Ученые из Тюменского государственного университета исследовали разнообразие видов, численность и биомассу зоопланктона двух «голубых» озер.
Экономика
Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассчитывает на прогресс на саммите «нормандской четверки».
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Футбол
Джикия ответил болельщику, спросившему о безволии в матче с «Ростовом»
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:4).
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
Георгиев оформил второй шатаут в текущем сезоне, отразив 38 бросков. По итогу матча, 23-летний россиянин был признан первой звездой матча.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Происшествия
В Крыму завели дело по факту избиения полицейских
Следственный отдел по Ленинскому району Республики Крым возбудил уголовное дело по факту избиения в поселке Багерово двух полицейских, преследовавших нарушителей правил дорожного движения.
Технологии
PlayStation 5 получит более производительную версию Pro
Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.
Политика
Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
Общество
В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестован участник ДТП, сбивший на тротуаре детей
Напомним, что 7 декабря 2019 года на улице Горького в результате ДТП погибла одна женщина и пострадали одиннадцать человек, в том числе девять школьников.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.