Польская нефтегазовая PGNIG и компания "Энергетические ресурсы Украины" договорились совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

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