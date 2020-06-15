Энергетика
КоммерсантъПольская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд
Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания. Польская сторона при этом ожидает выплаты «Газпромом» $1,5 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем.
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Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Экономика
Путин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости
Введенная во время пандемии программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых будет доработана при необходимости после оценки ее эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 09:26
Здоровье
В Твери дан старт строительству ДОКБ
Афанасий-бизнес 07:52
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения пособий и выплат
В соответствии с постановлением, подписанным двумя ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным, минимальный размер пособия по безработице за май, июнь и июль вырос до 4500 рублей.
Новые Известия 13 июня в 07:42
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, пострадали два сотрудника полиции, сообщил РБК источник в столичном ГУ МВД.
РБК 09:45
Происшествия
В Петербурге снова эвакуировали суды
В Петербурге вновь стали эвакуировать суды после длительного перерыва В Петербурге вновь стали эвакуировать суды после длительного перерыва.
Neva.Today 09:48
Происшествия
На хлебозаводе в Воронеже произошел пожар
В 4-этажном цехе «Хлебозавода №1» на улице Фридриха Энгельса в Воронеже произошел пожар.
De Facto 07:34
Общество
Польша открыла границу для калининградцев, но с ограничениями
Граница Польши была закрыта 13 марта. Причиной ограничений стала пандемия коронавируса.
FlashNord 07:55
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
Футбол
Широков прокомментирует матч ЦСКА - «Зенит»
Роман Широков назначен одним из комментаторов матча ЦСКА - "Зенит" вместе с Нобелем Арустамяном и Денисом Казанским, сообщил Василий Конов в своем Telegram-канале.
ProstoProSport 09:05
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Авто
Российских водителей ждет три нововведения с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Общество
Жириновский предложил установить единый стандарт зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить единый зарплатный стандарт по всей России.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
Экономика сегодня вчера в 12:42
Происшествия
Полицейский душил подростка при задержании
Новые Известия 08:07
Игры
На PC Gaming Show показали сюжетный трейлер ремейка Mafia
Во время PC Gaming Show представили сюжетный трейлер ремейка Mafia, полностью состоящий из свежих кадров грядущей новинки.
Игромания.ру 13 июня в 15:12
Политика
Макрона не пригласили на парад Победы в Москве
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что он не получал приглашение на участие в параде Победы, который запланирован на 24 июня в Москве.
Pravda.Ru 08:16
Здоровье
В Коми врачи четыре дня не пускали мать к ребенку в реанимацию
В Ухте врачи детской больницы несколько суток не пускали в реанимацию мать 13-летней девочки с паллиативным диагнозом.
Православие и Мир 10:07
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20