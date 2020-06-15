Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости". Российская и польская компании заключили дополнительное соглашение к контракту купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года.
Читать в источнике
Комментировать94

Подробнее о событии

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Газета.Ru08:37

Польская PGNiG назвала сроки получения $1,5 млрд от «Газпрома»

Известия08:37

Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

Вести.Ru06:57

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК08:07

Россия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ

Lenta.ru07:22

Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Коммерсантъ08:33

В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

ТАСС06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
1,1K
Общество

Из «Ведомостей» решили уйти все заместители главного редактора

Все заместители главного редактора "Ведомостей" решили уйти из газеты после того, как совет директоров издателя - "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), - утвердил в должности главреда Андрея Шмарова.
Интерфакс 07:52
182
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
320
Происшествия

Кубанский полицейский чуть не задушил подростка за громкую музыку

Как говорится в сообщении местного канала «Чп Краснодар», инцидент произошел после того, как соседи вызвали полицию из-за громкой музыки в одной из квартир.
Росбалт 07:56
18
Происшествия

Убитая российская школьница жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы

Lenta.ru 06:33
24
Происшествия

В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 10:47 — REGNUM В акватории Невы в центре Северной столицы полицейские пресекли потешные кулачные бои, которые устроили на самодельном плоту в нарушение ограничительных мер в период пандемии.
REGNUM 03:47
21
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
92
Происшествия

Горит хлебозавод в центре Воронежа

Вести.Ru 07:33
4
Здоровье

В Нижегородской области выявили 14 204 носителя коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число новых носителей коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано 2 июня — 354 человека.
REGNUM 04:26
29
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
808
Здоровье

Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье

Прирост числа зараженных коронавирусом продолжается в семи районах Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
Sibnet Новости 00:06
4
Общество

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
21
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
56
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,8K
Армия и оружие

В ДНР отменен режим повышенной боевой готовности

Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим повышенной боевой готовности в связи со стабилизацией ситуации.
Pravda.Ru вчера в 15:48
Политика

Путин заявил о сглаживании последствий пандемии в экономике

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки в экономке и соцсфере заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:35
3
Хоккей

«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»

«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Здоровье

В Челябинской области заразились коронавирусом 300 медиков

В Челябинской области заболели коронавирусом более 300 медицинских работников, сообщает РИА Новости.
Православие и Мир 08:20
3
Политика

Кабмин Украины модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму

Правительство Украины выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу Крыма.
Известия 06:18
1
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись

Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись — судебное заседание по делу пары состоялось сегодня, 15 июня.
Salt Mag 07:10
8
Общество

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Напомним, что главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева сегодня, 16 июня, на брифинге заявила о том, что рекомендовала продлить режим самоизоляции в регионе.
Блокнот Волгоград 08:40
81
Общество

Историк Олег Соколов отказался от услуг своего адвоката

ТАСС 07:02
8
Экономика

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
35
Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
83
Авто

На продажу выставили 28-летний седан BMW 7-Series почти без пробега

Как рассказывает нынешний продавец автомобиля, этот BMW 7-Series был заказан у немецкого дилерского центра клиентом из Великобритании.
Тарантас Ньюс 13 июня в 23:51
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
Политика

В Правительстве Дагестана произошли кадровые перестановки

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев произвел новые кадровые назначения.
РИА Дагестан 06:44
9
Общество

Рязанские выпускники получили аттестаты

Вечерняя Рязань 08:15
Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное