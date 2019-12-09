Общество

Взгляд.руВзгляд.руПольская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что соглашение касается месторождения «Пшемысль», которое является одним из старейших в Польше, однако сейчас исчерпано на 80%. Польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, находящиеся в основном на территории Украины.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАСС05:55

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

RT на русском06:20

Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

Взгляд.ру14:15

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Польская компания PGNiG будет добывать газ на Украине

News.ru06:08

Польша поищет газ на Украине и заберет его себе

Lenta.ru10:48

Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

ПРАЙМ06:05
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Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

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"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
РИА Новости 01:08
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
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СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

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Украинского экс-депутата осудили за нападение на посольство РФ

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Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:33
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РБК вчера в 10:26
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Путин и Зеленский проведут встречу перед пресс-конференцией саммита

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На встрече «нормандской четверки», которая проходит 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина.
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Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
News.ru вчера в 14:34
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Эрдоган: Турция не откажется от С-400

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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

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Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
Московский Комсомолец 14:07
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