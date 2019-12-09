Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что соглашение касается месторождения «Пшемысль», которое является одним из старейших в Польше, однако сейчас исчерпано на 80%. Польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, находящиеся в основном на территории Украины.

Польская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

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