Общество

RT на русскомRT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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