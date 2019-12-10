Общество
RT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым
Есть угроза создания террористических ячеек. Глава ФСБ РФ сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Политика
В ДНР заявили о готовности передать Киеву 53 пленных
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Экономика
Саратовские депутаты завели в областной бюджет более миллиарда рублей
О поправках в бюджет-2019 депутатам рассказал заместитель председателя правительства - министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин, он подчеркнул, что доходы областного бюджета увеличены на 718,6 миллионов рублей.
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Политика
Наталья Хозяинова стала новым мэром Сыктывкара
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Экономика
Авиабилеты подорожают в I квартале 2020 года
Другие билетные сервисы фиксируют рост цен на 13-18% на внутренних рейсах и на 3,3-10% на международных.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Происшествия
Власти решили временно заморозить стройку порта в Пионерском
Космос
Источник назвал причину переноса запуска спутника «Глонасс-М»
Планировавшийся во вторник с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя ракеты-носителя "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" отложен из-за некоего замечания к ракете, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене «внутрибанковского роуминга»
Речь идет о комиссиях, которые некоторые банки устанавливает за переводы между клиентами своего банка.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в следующем году
Администрация мессенджера WhatsApp сообщает, что приложение будет работать на Android 4.0.3 (он установлен на смартфоны, выпущенные после 2011 года) и iOS 9 (эта операционная система появилась четыре года назад).
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи
Наука
Специалисты впервые «научили» слуховые клетки восстанавливаться
Дети появляются на свет с уже готовым "набором" слуховых клеток.