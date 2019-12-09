Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

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