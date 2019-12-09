Общество

RT на русскомRT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАСС05:55

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

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ПРАЙМ06:05

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В швейцарской Лозанне началось заседание исполнительного комитета ВАДА – Всемирного антидопингового агентства, на котором будут рассмотрены рекомендации комитета по соответствию.
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