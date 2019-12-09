Общество
RT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Спорт
В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022
Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор рассказал, как санкции в отношении России повлияют на потенциальное участие национальной команды в розыгрыше чемпионата мира по футболу 2022 года.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Политика
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
Активистки незарегистрированного украинского движения Femen провели акцию протеста в Париже, попытавшись прорваться к Елисейскому дворцу.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске: Шепелев «тщательно готовился» к смерти певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев, "тщательно готовился" к смерти супруги и даже оформил доверенность на распоряжение ее деньгами, пишет РИА Новости.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
В Севастополе ищут сбежавшего из дома подростка
«Следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя установлено, что 26 ноября подросток ушёл из дома, расположенного на улице Декоративный бульвар, и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — отметили в СК.
Кино
Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Спорт
Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Политика
Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»
На Украине назвали состав делегации, которая отправляется в Париж, чтобы принять участие в саммите «нормандской четверки».
Общество
Медведев анонсировал проведение переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил о подписании постановления о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Общество
Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры
Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Общество
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Спорт
В швейцарской Лозанне началось заседание исполнительного комитета ВАДА
В швейцарской Лозанне началось заседание исполнительного комитета ВАДА – Всемирного антидопингового агентства, на котором будут рассмотрены рекомендации комитета по соответствию.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Кино
Стали известны номинанты на «Золотой глобус» за роль второго плана
Брэд Питт, Аль Пачино, Джо Пеши и Энтони Хопкинс номинированы на премию "Золотой глобус" за свои роли второго плана, сообщила в понедельник Ассоциация зарубежной прессы Голливуда.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Спорт
Как Россию наказали за допинг в спорте. Полный список санкций
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало полный список санкций в отношении России, которые были приняты на заседании исполкома организации 9 декабря в Лозанне.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Экономика
Вторичные квартиры подорожали во всех городах России
В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%).
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Футбол
«Ювентус» предлагает Холанду 3 млн евро в год
Туринцы вышли на Мино Райолу, агента 19-летнего норвежца, предложив игроку зарплату в размере 3 млн евро в год плюс бонусы, сообщает Corriere dello Sport.