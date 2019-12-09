Общество

Взгляд.руВзгляд.руПольская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что соглашение касается месторождения «Пшемысль», которое является одним из старейших в Польше, однако сейчас исчерпано на 80%. Польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, находящиеся в основном на территории Украины.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАСС05:55

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

RT на русском06:20

Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

Взгляд.ру14:15

Польша и Украина договорились вместе добывать газ под Львовом

REGNUM07:27

Польская компания PGNiG будет добывать газ на Украине

News.ru06:08

Польша поищет газ на Украине и заберет его себе

Lenta.ru10:48

Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

ПРАЙМ06:05
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Политика

Встреча Путина и Зеленского началась в Париже

Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».
Парламентская газета 14:04
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Культура

Содержание 9–16 серий второго сезона мелодрамы «Тест на беременность»

Первый канал на этой неделе продолжает премьерный показ многосерийной мелодрамы «Тест на беременность 2». С 9 по 12 декабря в эфир выйдут следующие восемь эпизодов долгожданного второго сезона истории.
Tricolor TV Magazine вчера в 21:25
Футбол

Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»

Sportbox.RU 14:34
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Политика

Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
РИА Новости 16:52
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда 14:58
Политика

Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Известия 15:09
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
Авто

«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva

В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Ведомости 06:44
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Экономика

Почему российские компании выводят акции с биржи

Низкие мультипликаторы толкают российские компании на обратные выкупы акций с биржи (buy-back), так как это можно сделать по низкой цене, указывает она.
РБК 01:01
Общество

Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме

Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Газета.Ru 11:35
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России

Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
iReactor 07 декабря в 23:11
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Вести.Хайтек 09:16
Космос

Определен способ полетов на другие планеты

Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Lenta.ru вчера в 11:54
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Политика

Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
Московский Комсомолец 14:07
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Волейбол

СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства

По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Sportbox.RU 15:20
Общество

Скончался вдохновивший Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс

Газета.Ru 15:57
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 07 декабря в 09:17
Спорт

Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение Всемирного антидопингового агентства о лишении России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму.
Вести ФМ 09:56
Футбол

«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби

В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Lenta.ru 16:58
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
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