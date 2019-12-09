Общество
Взгляд.руПольская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине
Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что соглашение касается месторождения «Пшемысль», которое является одним из старейших в Польше, однако сейчас исчерпано на 80%. Польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, находящиеся в основном на территории Украины.
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Политика
Встреча Путина и Зеленского началась в Париже
Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Культура
Содержание 9–16 серий второго сезона мелодрамы «Тест на беременность»
Первый канал на этой неделе продолжает премьерный показ многосерийной мелодрамы «Тест на беременность 2». С 9 по 12 декабря в эфир выйдут следующие восемь эпизодов долгожданного второго сезона истории.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Политика
Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Политика
Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Авто
«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva
В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Экономика
Почему российские компании выводят акции с биржи
Низкие мультипликаторы толкают российские компании на обратные выкупы акций с биржи (buy-back), так как это можно сделать по низкой цене, указывает она.
Общество
Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России
Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»
Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Волейбол
СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства
По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Спорт
Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение Всемирного антидопингового агентства о лишении России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму.
Футбол
«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби
В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».