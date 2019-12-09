Общество

Взгляд.руВзгляд.руПольская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что соглашение касается месторождения «Пшемысль», которое является одним из старейших в Польше, однако сейчас исчерпано на 80%. Польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, находящиеся в основном на территории Украины.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАССвчера в 05:55

Тихий американец поможет полякам добыть газ на Украине

REGNUM02:25

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

RT на русскомвчера в 06:20

Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

Взгляд.рувчера в 14:15

Польская компания PGNiG будет добывать газ на Украине

News.ruвчера в 06:08

Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

ПРАЙМвчера в 06:05

Польша поищет газ на Украине и заберет его себе

Lenta.ruвчера в 10:48
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Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Коммерсантъ вчера в 23:59
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации" Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей.
Газета.Ru 01:36
Политика

Зеленский заявил, что с Путиным очень сложно договариваться

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита в Париже пришёл к выводу, что с президентом России Владимиром Путиным очень сложно договариваться.
Общественная служба новостей 02:33
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Lenta.ru 02:34
Общество

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.
Lenta.ru 01:38
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Технологии

Intel Horse Ridge: криогенный контроллер, который приближает квантовые вычисления

Криогенный контроллер Intel Horse Ridge для управления кубитами Современные квантовые вычислительные системы представляют собой многоступенчатые решения.
3DNews 01:40
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 22:33
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
ТАСС 01:04
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Происшествия

Четыре человека убиты в пьяной драке под Брянском

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
REGNUM 02:22
Авто

Mercedes-Benz и Bosch работают над автопилотом 4-го уровня

Многие концерны работают над собственными системами автономного вождения, так что в ближайшие годы на дорогах появятся тысячи авто без водителей.
Ридус вчера в 10:06
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Хоккей

СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд

Матч регулярного чемпионата КХЛ Динамо (Москва) СКА завершился победой гостей.
Советский спорт вчера в 14:16
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

РИА Новости 02:38
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Политика

«Нормандский саммит» окончен: каков итог

РИА Новости Крым вчера в 23:14
Армия и оружие

Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Военное обозрение вчера в 03:15
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Общество

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
Ведомости вчера в 16:12
Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Говорит Москва 00:55
Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Труд вчера в 08:35
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 19:52
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Шоу-бизнес

Лопырева ответила критиковавшей ее брак Собчак

Телеведущая, модель и блогер Виктория Лопырева, которая вышла замуж за предпринимателя Игоря Булатова, резко ответила бывшему кандидату на пост президента России Ксении Собчак, усомнившейся в долговечности их брака.
Московский Комсомолец 02:27
Политика

Лидеры стран «нормандской четверки» прокомментировали итоги саммита в Париже

Таковы итоги переговоров в "нормандском формате", которые накануне прошли в Париже.
Вести.Ru вчера в 22:38
Политика

Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года

Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Эхо Москвы 01:30
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