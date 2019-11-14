Энергетика

ТАССТАССПольская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
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Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

ТАСС02:22

Польша резко сократила поставки российского газа

Lenta.ru06:41

В Польше сообщили о снижении доли импорта российского газа с начала года

Rambler News Service03:20

Польша резко сократила импорт российского газа

Росбалт04:16

Польша на 21% сократила поставки газа из России

Аргументы и Факты03:57

Польский концерн PGNiG отчитался о сокращении импорта российского газа на 21%

DP.RU03:52

Польша сократила импорт российского газа

ГЛАС.RU03:57
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Общество

Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»

РБК вчера в 08:32
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Экономика

«Ночной бухгалтер». ИП будут закрывать

ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию.
ИА Клерк.Ру 07:07
Происшествия

В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа

После стрельбы в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОП, охранявший здание. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 05:15
Общество

Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу

Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
МИР 24 06:08
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Экономика

Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России»

Goods — маркетплейс, основанный группой компаний «М.Видео», где представлены товары более чем 3 тыс. интернет-магазинов в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, строительства и ремонта, детских товаров и др.
Коммерсантъ 06:00
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика

Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы

В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
РИА Новости 04:25
Политика

В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
РИА Новости 03:59
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Армия и оружие

«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
РИА Новости 03:49
Политика

Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
REGNUM 06:45
Гаджеты

IPhone 11 5G поступил в продажу

На этой неделе на популярнейшей площадке Jingdong в продажу поступила контрактная версия iPhone 11 5G от оператора China Mobile.
iXBT.com вчера в 23:21
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Шоу-бизнес

В борьбе за дочь Холли Берри обвинила ее отца в инцесте и расизме

Как выяснилось, бывшие возлюбленные судились за опеку над девочкой. Тогда актриса обвинила манекенщика в инцесте и расизме.
Bimru.ru 01:10
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Экономика

Компенсацию по советским вкладам в Сбербанке отложили еще на год

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2023 г. - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" для полного возмещения советских вкладов граждан в Сбербанке.
Вести.Финанс 05:19
Общество

Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.
Lenta.ru вчера в 12:47
Политика

Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза

Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.
Национальная служба новостей вчера в 12:59
Политика

Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия вчера в 14:54
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Армия и оружие

Следователи ищут свидетелей, информированных о том, кто приказал сбить MH17

Международная следственная группа (JIT) за четыре месяца до суда вновь ищет свидетелей, которые могли бы предоставить дополнительную информацию по крушению малайзийского Boeing в небе над востоком Украины в 2014 году, говорится в пресс-релизе JIT.
РИА Новости 07:10
Экономика

Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

Владелец Anex Tour Нешет Кочкар объявил о покупке российского туроператора «Интурист».
Ведомости 06:47
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем

На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
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