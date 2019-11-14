Энергетика
ТАССПольская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
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Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Экономика
«Ночной бухгалтер». ИП будут закрывать
ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию.
Происшествия
В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа
После стрельбы в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОП, охранявший здание. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Общество
Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Экономика
Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России»
Goods — маркетплейс, основанный группой компаний «М.Видео», где представлены товары более чем 3 тыс. интернет-магазинов в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, строительства и ремонта, детских товаров и др.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы
В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
Политика
В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
Армия и оружие
«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
Политика
Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику
Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
Гаджеты
IPhone 11 5G поступил в продажу
На этой неделе на популярнейшей площадке Jingdong в продажу поступила контрактная версия iPhone 11 5G от оператора China Mobile.
Шоу-бизнес
В борьбе за дочь Холли Берри обвинила ее отца в инцесте и расизме
Как выяснилось, бывшие возлюбленные судились за опеку над девочкой. Тогда актриса обвинила манекенщика в инцесте и расизме.
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Экономика
Компенсацию по советским вкладам в Сбербанке отложили еще на год
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2023 г. - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" для полного возмещения советских вкладов граждан в Сбербанке.
Общество
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.
Политика
Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза
Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Армия и оружие
Следователи ищут свидетелей, информированных о том, кто приказал сбить MH17
Международная следственная группа (JIT) за четыре месяца до суда вновь ищет свидетелей, которые могли бы предоставить дополнительную информацию по крушению малайзийского Boeing в небе над востоком Украины в 2014 году, говорится в пресс-релизе JIT.
Экономика
Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour
Владелец Anex Tour Нешет Кочкар объявил о покупке российского туроператора «Интурист».
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.