Энергетика
ТАССПольская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
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В Польше сообщили о снижении доли импорта российского газа с начала года
Rambler News Serviceвчера в 03:20
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Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
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Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
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Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
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Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Экономика
Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.
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Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни
Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
Энергетика
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В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%.
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Сеть ломбардов впервые объявила о планах выйти на IPO в России
Сеть ломбардов «Мосгорломбард», объединяющая 17 ломбардов в Москве и Московской области, запланировала выйти на биржу в первом квартале 2021 года, сообщил РБК представитель компании.
Авто
Kia представит в Лос-Анджелесе загадочную новинку
Футбол
Стали известны десять участников Евро-2020
Всего в турнире примут участие 24 команды. Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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Общество
Из-за кота Виктора в Аэрофлоте напомнили правила перевозки животных
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Транспорт
Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году
Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.