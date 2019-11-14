Энергетика

ТАССТАССПольская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
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