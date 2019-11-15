Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолец06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Политика
В Германии заявили о поддержке усилий ССГ по расследованию крушения MH17
Правительство Германии поддерживает работу Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения самолета MH17 на востоке Украины, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Происшествия
На арсенале в Балаклее произошли взрывы
На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
Футбол
Черчесов сообщил, что Головин не сыграет в матче с Бельгией
Головин и в Сочи одну тренировку вышел с нами, и сегодня попробовал. У него есть проблема, которая помешает ему завтра сыграть.
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Политика
Россия передала осужденного за шпионаж Берга Норвегии
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фрудо Берг передан властям Норвегии. Передача состоялась на территории Литвы.
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске получила 18 миллионов рублей
Примерный валовой сбор от концерта, на котором было порядка 14 тысяч зрителей, составил 30 миллионов рублей. благодаря слаженным действиям организаторов, перекупщикам не удалось нажиться на шоу Аллы Борисовны, как это произошло в Москве, при этом сама стоимость заветного билета была намного дешевле заоблачных цен спекулянтов, пытавшихся продать один по цене в 100-400 тысяч рублей.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Шоу-бизнес
Жесткая диета Анастасии Волочковой напугала диетолога
По словам специалиста, руководитель института питания РАМН Виктор Тутельян учил ее, что энергозатраты человека должны равняться энергетической ценности еды, а те продукты, которые позволяет себе Волочкова составляют ничтожное количество калорий, которых явно не хватает для поддержания активности.
Наука
Ученые доказали, что способности детей к математике не зависят от пола
Общество
Замглавы ФСИН признался в желании провалиться под землю от стыда
Замглавы ФСИН признался, что ему стыдно комментировать случаи, когда начальник колонии, который головой в унитаз окунает заключенного, получает повышение.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Политика
Путин дал оценку закону об оскорблении власти
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии оценил работу подписанного им в марте 2019 года закона об оскорблении власти.
Гаджеты
Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10
Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Футбол
Как живет Тедеско в Москве: отель в центре, мысли об учителе русского, восторг от России
Во время первого ознакомительного приезда в Москву Доменико и ассистент тренера Андреас Хинкель жили в двух шагах от Арбата в отеле Radisson Collection.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Здоровье
Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода
Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Футбол
Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России
Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Происшествия
В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ
Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки в больнице Буденновска, где несколько пациентов, среди которых дети, заразились ВИЧ, выявило нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.