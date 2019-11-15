с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

Транспорт В Госдуме предлагают повысить стоимость шипованной резины Член комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев предлагает повысить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости движения автомобилей в зимний период, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.

Происшествия Российский ученый-математик отравился «Кротом» Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».

Общество Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.

Футбол Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением» Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.

Происшествия Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.

Общество Серебренников заявил, что не занимался бухгалтерией в «Седьмой студии» Режиссер Кирилл Серебренников снова заявил в суде, что не имел отношения к финансовой стороне работы проекта "Платформа", где, как считает следствие, было похищено более 130 миллионов рублей.