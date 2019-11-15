с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.

Транспорт Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Происшествия У берегов Южной Кореи загорелось судно с россиянами У берегов Южной Кореи загорелось судно, на борту которого находилось 13 российских моряков.

Кино Мединский поддержал красивую эротику в фильмах Мединский подчеркнул, что лента сделана профессионально и «с чувством», и даже стал популярным у россиян, особенно у молодежи.

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Экономика В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Политика Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.

Политика Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400 Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Политика В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

Авто «АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».

Политика Жители регионов Грузии примут участие в акциях протеста в Тбилиси Представители и сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» из регионов 17 ноября утром направились в Тбилиси для того, чтобы принять участие в масштабной акции протеста, запланированной в центре столицы.

Общество Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.

Футбол Ивелин Попов завершил выступления за сборную Болгарии ✊🏻 Полузащитник «Ростова» и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов объявил об уходе из национальной команды.

Общество В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование» Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.

Теннис Циципас выиграл свой дебютный итоговый турнир ATP Грек Стефанос Циципас стал победителем дебютного для себя итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, призовой фонд которого составляет девять миллионов долларов.

Гаджеты Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr Новый складной смартфон от Motorola оснащен двумя экранами: внутреннюю часть занимает складывающийся 6,2-дюймовый OLED-дисплей, на внешней стороне разместили второй экран для быстрых действий, на нем можно переключать музыку или проверять сообщения.

Футбол В Сан-Марино праздник: сборная забила первый домашний гол за шесть лет После гола в ворота Польши команда из Сан-Марино не могла забить в 11 матчах подряд (две встречи — товарищеские, 10 поражений и ничья с Эстонией 15 ноября 2014-го на своем поле) до выезда в Литву 8 сентября 2015-го в отборочном турнире Евро-2016 (1:2).

Игры Фил Спенсер считает, что стриминг игр не будет популярным ещё долго Глава Xbox Фил Спенсер в интервью BBC снова разочаровал поклонников стриминговых сервисов. По его мнению, они ещё долго не станут массовыми.

Происшествия В Липецкой области два человека погибли при пожаре «В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».

Авто Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов Сделав свою собственную выборку, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.