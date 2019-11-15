с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.

Политика США поддержали протесты в Иране США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Общество В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование» Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.

Общество CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.

Политика В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине Россия никогда не отрицала возможности возвращения украинской стороне кораблей, задержанных в ноябре 2018 года при попытке пройти по Керченскому проливу.

Происшествия Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.

Политика В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.