Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.
Читать в источнике
Оценить250
с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолец15 ноября в 06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года
RT на русском15 ноября в 15:25
«Газпром» получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта
РИА Новости15 ноября в 11:53
Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года
Интерфакс15 ноября в 06:15
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Политика
США поддержали протесты в Иране
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Теннис
Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Автоспорт
Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло, он сумел финишировать только на 14-м месте.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Общество
В России захотели ужесточить правила продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Футбол
Роналду забил рекордное число голов за сборную Португалии в 2019 году
34-летний нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 14 голов за сборную Португалии в 2019 календарном году.
Происшествия
Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
Общество
CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей
Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Россия никогда не отрицала возможности возвращения украинской стороне кораблей, задержанных в ноябре 2018 года при попытке пройти по Керченскому проливу.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
В Липецкой области при пожаре погибли две женщины
Футбол
Черчесов прокомментировал поражение в матче с Бельгией
Сборная Россия была настроена на победу в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против бельгийцев, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.