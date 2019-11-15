с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.

Общество В России предложили сократить время продажи алкоголя Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Политика Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Шоу-бизнес Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото, на котором она запечатлена в компании доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Происшествия Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.