Энергетика
Газета.RuПольша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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с чего всё началось
В сообщении польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.Московский Комсомолец06:45
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