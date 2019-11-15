Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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В сообщении
 польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.
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