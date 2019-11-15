с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

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Авто В России появились новые версии Mercedes-Benz CLA Российские дилеры марки объявили старт приема заказов на второе поколение Mercedes-Benz CLA в «заряженном» исполнении AMG 35 и в кузове «универсал».

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