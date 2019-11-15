Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.
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с чего всё началось
«PGNiG сообщает, что 15 ноября 2019 года... подала в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа, заключённого 25 сентября 1996 года», — говорится в сообщении компании.RT на русском06:08
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