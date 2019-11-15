с чего всё началось

Польская нефтегазовая компания PGNiG передала российской компании «Газпром» заявление о намерении не продлевать контракт на покупку природного газа. Действующий контракт истекает 31 декабря 2022 года.

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.

Футбол РФС сделал Черчесову предложение о новом контракте Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что главному тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову сделано предложение по новому контракту.

Спорт В РУСАДА обнаружены «оборотни-махинаторы» «Группа надеется, что у руководства РУСАДА хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить "оборотней" в своей организации», — заключили в комиссии.

Политика Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».

Общество Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов Директор комика и телеведущего Максима Галкина Эльвира Макробородова опровергла информацию о том, что некоторые его выступления в России начали отменять после слов о цензуре на российском телевидении.

Происшествия Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.

Авто УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.

Политика Нарышкин предрек Договору о СНВ-3 судьбу ДРСМД Глава СВР заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Общество Netflix исправит сериал об охраннике нацистских лагерей Польский премьер-министр Матеуш Моравецки раскритиковал показанную в сериале карту Польши с обозначением нацистских лагерей в современных границах страны.

Авто Новый седан Nissan Almera получил турбомотор Японский автопроизводитель Nissan представил в Таиланде новый седан Nissan Almera для азиатского рынка, известный в США под именем Versa.