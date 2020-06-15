"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.

с чего всё началось

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года. Польская компания сообщила также, что приложение было подписано 5 июня.

Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля

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