Энергетика

REGNUMREGNUMПольская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года. Польская компания сообщила также, что приложение было подписано 5 июня.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.
Интерфакс06:31

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Польша потребовала от России $1,5 млрд за «несправедливые» цены на газ

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Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

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РБК08:07

PGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд

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В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

ТАСС06:27
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров оценил шансы московского клуба на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
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Представители команды Ferrari готовятся привезти на гран-при Австрии новый силовой агрегат.
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Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
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В WhatsApp появились денежные переводы

WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.
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