Энергетика
REGNUMПольская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года. Польская компания сообщила также, что приложение было подписано 5 июня.
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с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфакс06:31
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