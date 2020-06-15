30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.

с чего всё началось

Польша ждет от России $1,5 млрд в качестве возмещения переплаты за газ. Польская компания PGNiG апеллирует к решению Стокгольмского арбитражного суда, который постановил скорректировать формулу расчета цены на экспортируемый газ в пользу Польши.

Польша потребовала от России $1,5 млрд за «несправедливые» цены на газ

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