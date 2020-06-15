Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости". Российская и польская компании заключили дополнительное соглашение к контракту купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года.
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Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Газета.Ru08:37

До 1 июля «Газпром» вернет Польше полтора миллиарда долларов

Вести.Ru06:57

Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Коммерсантъ08:33

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК08:07

Россия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ

Lenta.ru07:22

Польская PGNiG назвала сроки получения $1,5 млрд от «Газпрома»

Известия08:37

В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

ТАСС06:27
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
8,1K
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
1,1K
Происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
9
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
3K
Общество

Жириновский предложил установить единый стандарт зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить единый зарплатный стандарт по всей России.
Коммерсантъ вчера в 04:21
2,4K
Общество

Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»

«Газпром» и Газпромбанк после смены руководства банка обвинили Белоруссию в грубом нарушении национального законодательства, а также договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Lenta.ru 04:44
2
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,5K
Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
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Футбол

«Краснодар» продлил контракты с Маркусом Бергом и Станиславом Крицюком

РИА Новости 04:39
Политика

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
9
Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
199
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
21
Общество

Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
1,4K
Общество

В Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса

В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 07:51
1
Здоровье

В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках

Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
262
Здоровье

Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 22 июня

Сегодня на заседании республиканского Оперативного штаба было решено продлить режим самоизоляции до 22 июня, сообщил региона Рашид Темрезов.
Кавказский узел 09:12
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
1
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
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Авто

Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca

Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
Автоновости дня 05:09
Энергетика

Компании Турции задолжали «Газпрому» $2 млрд

Совокупная накопленная задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» составляет около $2 млрд.
Нефтегазовая вертикаль 08:08
2
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
91
Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
13
Общество

ВЦИОМ: 16% россиян не соблюдали режим самоизоляции

Более 80% россиян сообщили, что соблюдали режим самоизоляции, следует из опроса ВЦИОМ.
Ведомости 07:27
3
Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
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Политика

Макрона не пригласили на парад Победы в Москве

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что он не получал приглашение на участие в параде Победы, который запланирован на 24 июня в Москве.
Pravda.Ru 08:16
18
Политика

В Кремле оценили решение выслать двух чешских дипломатов из России

Ранее в МИД России сообщили, что два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата.
RT на русском 06:22
2
Авто

Компания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России

Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt снова появились в продаже Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ.
Inc-news.ru 06:18
36
Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений

Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
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