Энергетика

Газета.RuГазета.RuПольская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости". Российская и польская компании заключили дополнительное соглашение к контракту купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года.
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PGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд

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Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

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Lenta.ru07:22

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Вести.Ru06:57

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