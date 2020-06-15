Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания. Польская сторона при этом ожидает выплаты «Газпромом» $1,5 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем.
Читать в источнике
Комментировать394

Подробнее о событии

PGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд

RT на русском09:34

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Газета.Ru08:37

До 1 июля «Газпром» вернет Польше полтора миллиарда долларов

Вести.Ru06:57

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК08:07

Россия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ

Lenta.ru07:22

Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Коммерсантъ08:33

В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

ТАСС06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
4,4K
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
57
Политика

Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута

«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.
REGNUM 06:27
46
Происшествия

В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, пострадали два сотрудника полиции, сообщил РБК источник в столичном ГУ МВД.
РБК 09:45
167
Политика

Правительство Украины придумало способ «противостоять» России

Украинское правительство считает, что для противостояния "российской агрессии" нужно переоснастить вооруженные силы в стране.
Газета.Ru 08:49
3
Политика

Мэр Барселоны выступила против сноса памятника Колумбу

Мэр Барселоны Ада Колау выступила против сноса памятника Христофору Колумбу в городе, однако считает необходимым разместить на нем информацию об историческом контексте открытия Америки.
РИА Новости 09:58
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
759
Технологии

Первые вакцины от коронавируса не смогут остановить распространение заболевания, утверждают ученые

Из-за спешки в производстве вакцины от коронавируса первые препараты вряд ли смогут обеспечить полную защиту – ученые будут стараться предотвратить только тяжелые симптомы заболевания.
Эхо Москвы 10:04
Политика

Путин: в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса

В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии коронавируса для экономики, а также социальной сферы.
Комсомольская правда 08:50
37
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета 09:02
12
Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

Газета.Ru 08:57
277
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Накануне стало известно, что двукратный призёр Олимпиады Евгений Плющенко получил должность тренера сборной России по фигурному катанию .
Sport.ru 06:29
3
Политика

В МИДе Турции объяснили перенос встречи с Лавровым

Визит Сергея Лаврова в Турцию был перенесён для технической проработки дальнейших шагов, а не из-за каких-то разногласий между странами в ливийском вопросе, как предполагали некоторые СМИ, цитирует РБК слова руководителя турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.
Ореанда-Новости 09:59
8
Энергетика

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
4
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
264
Происшествия

Хулиганы повредили одного из коней Клодта на Аничковом мосту

Один из коней Клодта на Аничковом мосту в Центральном районе Петербурга оказался повреждён.
78.ru 08:38
2
Происшествия

В Воронеже потушили пожар на хлебозаводе

Пожарные ликвидировали возгорание в цехе хлебозавода №1 Воронежа, откуда были эвакуированы 47 человек, сообщает главное управление МЧС по региону.
РИА Новости 08:28
12
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
110
Армия и оружие

В Калининграде на фоне учений НАТО развёрнуты российские «Искандеры»

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» развёрнуты в Калининграде на фоне учений НАТО в Балтийском море, передаёт «Интерфакс».
Аргументы и Факты вчера в 07:14
129
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 12 июня в 04:54
1,5K
Происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
11
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 23 июня

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.
Известия 09:53
151
Игры

Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia

Sntat.ru 04:48
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
404
Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
556
Происшествия

В Петербурге два суда эвакуируют из-за сообщения о «минировании»

Смольнинский и Петродворцовый районные суды Петербурга эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:53
Общество

В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82

Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 09:36
1
Общество

В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2

Вице-премьер отметила, что риск распространения SARS-CoV-2 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем городском оптовом рынке является «очень высоким», так как население столицы Китая является очень большим, плотным и мобильным.
REGNUM 01:11
495
Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
13
Общество

Каждый пятый в России не выходил из дома в самоизоляции

Строго соблюдал карантин и вообще не выходил из дома каждый пятый опрошенный (20%). Иногда выходил из дома — в магазин, аптеку и т. д 63%.
REGNUM 08:28
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное