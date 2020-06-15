Энергетика
КоммерсантъПольская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд
Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания. Польская сторона при этом ожидает выплаты «Газпромом» $1,5 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем.
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Политика
Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута
«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.
REGNUM 06:27
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, пострадали два сотрудника полиции, сообщил РБК источник в столичном ГУ МВД.
РБК 09:45
Политика
Правительство Украины придумало способ «противостоять» России
Украинское правительство считает, что для противостояния "российской агрессии" нужно переоснастить вооруженные силы в стране.
Газета.Ru 08:49
Политика
Мэр Барселоны выступила против сноса памятника Колумбу
Мэр Барселоны Ада Колау выступила против сноса памятника Христофору Колумбу в городе, однако считает необходимым разместить на нем информацию об историческом контексте открытия Америки.
РИА Новости 09:58
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Технологии
Первые вакцины от коронавируса не смогут остановить распространение заболевания, утверждают ученые
Из-за спешки в производстве вакцины от коронавируса первые препараты вряд ли смогут обеспечить полную защиту – ученые будут стараться предотвратить только тяжелые симптомы заболевания.
Эхо Москвы 10:04
Политика
Путин: в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса
В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии коронавируса для экономики, а также социальной сферы.
Комсомольская правда 08:50
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета 09:02
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Накануне стало известно, что двукратный призёр Олимпиады Евгений Плющенко получил должность тренера сборной России по фигурному катанию .
Sport.ru 06:29
Политика
В МИДе Турции объяснили перенос встречи с Лавровым
Визит Сергея Лаврова в Турцию был перенесён для технической проработки дальнейших шагов, а не из-за каких-то разногласий между странами в ливийском вопросе, как предполагали некоторые СМИ, цитирует РБК слова руководителя турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.
Ореанда-Новости 09:59
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Хулиганы повредили одного из коней Клодта на Аничковом мосту
Один из коней Клодта на Аничковом мосту в Центральном районе Петербурга оказался повреждён.
78.ru 08:38
Происшествия
В Воронеже потушили пожар на хлебозаводе
Пожарные ликвидировали возгорание в цехе хлебозавода №1 Воронежа, откуда были эвакуированы 47 человек, сообщает главное управление МЧС по региону.
РИА Новости 08:28
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Армия и оружие
В Калининграде на фоне учений НАТО развёрнуты российские «Искандеры»
Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» развёрнуты в Калининграде на фоне учений НАТО в Балтийском море, передаёт «Интерфакс».
Аргументы и Факты вчера в 07:14
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 12 июня в 04:54
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 23 июня
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.
Известия 09:53
Игры
Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia
Sntat.ru 04:48
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Происшествия
В Петербурге два суда эвакуируют из-за сообщения о «минировании»
Смольнинский и Петродворцовый районные суды Петербурга эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:53
Общество
В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82
Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 09:36
Общество
В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2
Вице-премьер отметила, что риск распространения SARS-CoV-2 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем городском оптовом рынке является «очень высоким», так как население столицы Китая является очень большим, плотным и мобильным.
REGNUM 01:11
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
Общество
Каждый пятый в России не выходил из дома в самоизоляции
Строго соблюдал карантин и вообще не выходил из дома каждый пятый опрошенный (20%). Иногда выходил из дома — в магазин, аптеку и т. д 63%.
REGNUM 08:28