Общество

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG примет участие в суде ЕС по делу «Северного потока-2»

Председатель правления польского концерна PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что газовая компания, а также ее «дочка» PST подали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в разбирательстве по делу об освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС.
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Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2

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Польская PGNiG подала заявление об активном участии в апелляции по СП-2

Аргументы и Факты15:56

Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru16:15

Польская PGNiG примет участие в суде ЕС по делу «Северного потока-2»

Коммерсантъ22:59

Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

РИА Новости14:54

Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру14:50

PGNIG подала заявление об активном участии в апелляции по «Северному потоку - 2»

ТАСС14:44
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
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Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
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Политика

Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины

Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия 22:41
Общество

Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева

Газета.Ru 08:19
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
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Политика

Путин дал поручения по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца составить «дорожную карту» по ликвидации загрязнения в промышленной зоне Усолья-Сибирского (Иркутская область).
Rambler News Service 15:03
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Политика

Дегтярев отказался лично приходить к Фургалу в СИЗО

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегрятрев не намерен лично посещать в следственном изоляторе арестованного бывшего главу региона Сергея Фургала.
Московский Комсомолец 23:06
Путешествия

В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком

Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю.
РБК 17:18
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Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК 23:05
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Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

CyberSport.ru вчера в 18:05
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом

Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета 11:11
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news 04:17
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Происшествия

В Воронеже бизнес-леди вернула в бюджет 43,5 млн

В Воронеже на этапе предварительного следствия бизнес-леди возместила ущерб, нанесенный бюджетной системе России, с учетом пени в размере более 43,5 млн руб. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе регуправления Следственного комитета России (СКР) в четверг, 30 июля.
Обозреватель Врн 09:24
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости вчера в 07:44
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Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
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Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
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Космос

Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура

РЕН ТВ 17:26
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Культура

«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия 18:17
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Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Live24 04:48
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Футбол

СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»

RT на русском вчера в 15:20
Здоровье

Санатории Белокурихи будут принимать переболевших коронавирусом

ПолитСиб.Ру 22:56
Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Интерфакс 22:24
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
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Происшествия

На чиновника мэрии Оренбурга совершено нападение

Оренбург, 31 июля 2020, 06:21 — REGNUM В Оренбурге вечером 30 июля совершено нападение на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова.
REGNUM 23:21
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Политика

В Белоруссии задержали уроженца Алтайского края

Уроженцев Алтайского края и Забайкалья обвиняют в «дестабилизации обстановки» перед выборами президента.33 гражданина России задержаны под Минском.
Алтайская правда 22:34
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
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