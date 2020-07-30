Председатель правления польского концерна PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что газовая компания, а также ее «дочка» PST подали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в разбирательстве по делу об освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС.

Польская PGNiG примет участие в суде ЕС по делу «Северного потока-2»

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