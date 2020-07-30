Общество
КоммерсантъПольская PGNiG примет участие в суде ЕС по делу «Северного потока-2»
Председатель правления польского концерна PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что газовая компания, а также ее «дочка» PST подали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в разбирательстве по делу об освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС.
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Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Политика
Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины
Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия 22:41
Общество
Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева
Газета.Ru 08:19
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Политика
Путин дал поручения по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца составить «дорожную карту» по ликвидации загрязнения в промышленной зоне Усолья-Сибирского (Иркутская область).
Rambler News Service 15:03
Политика
Дегтярев отказался лично приходить к Фургалу в СИЗО
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегрятрев не намерен лично посещать в следственном изоляторе арестованного бывшего главу региона Сергея Фургала.
Московский Комсомолец 23:06
Путешествия
В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю.
РБК 17:18
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое
Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК 23:05
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru вчера в 18:05
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом
Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета 11:11
Происшествия
В Воронеже бизнес-леди вернула в бюджет 43,5 млн
В Воронеже на этапе предварительного следствия бизнес-леди возместила ущерб, нанесенный бюджетной системе России, с учетом пени в размере более 43,5 млн руб. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе регуправления Следственного комитета России (СКР) в четверг, 30 июля.
Обозреватель Врн 09:24
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия 18:17
Футбол
СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»
RT на русском вчера в 15:20
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Интерфакс 22:24
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
Происшествия
На чиновника мэрии Оренбурга совершено нападение
Оренбург, 31 июля 2020, 06:21 — REGNUM В Оренбурге вечером 30 июля совершено нападение на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова.
REGNUM 23:21
Политика
В Белоруссии задержали уроженца Алтайского края
Уроженцев Алтайского края и Забайкалья обвиняют в «дестабилизации обстановки» перед выборами президента.33 гражданина России задержаны под Минском.
Алтайская правда 22:34
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru вчера в 06:08