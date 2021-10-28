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Польская PGNiG снова попросила «Газпром» снизить цену на газ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG 28 октября обратился в «Газпром» с просьбой снизить цены на газ для республики по так называемому «Ямальскому контракту».
Ведомости
Как пояснял глава PGNiG Павел Маевский, польская компания хочет пересмотреть ценовые условия из-за «беспрецедентного роста цен на природный газ на европейском оптовом рынке».
Коммерсантъ
Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год.
РИА Новости
В ноябре 2020 года Польша также просила «Газпром» снизить цены на российский газ.
ФАН

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