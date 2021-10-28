"Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", — подчеркнул Сухарев.
Автор статьи отмечает, что ключевыми элементами, позволившими российской армии нарастить потенциал, были, в частности: существенное увеличение расходов на вооружения, регулярные учения и реформы, суть которых сводилась к ликвидации неэффективных подразделений.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте СКР.