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Газета.RuГазета.Ru
Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд
РБК
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Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости". По заявлению PGNiG, Стокгольмский арбитражный суд принял окончательное решение по иску польской стороны к "Газпрому".В источнике
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С чего всё начиналось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБК 15:53
Подробнее о событии
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«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

РИА Новости 14:34
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В «Газпроме» изучают решение арбитражного суда Стокгольма по спору с PGNiG

ТАСС 15:03
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Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфакс 12:59
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