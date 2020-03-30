Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд
Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости". По заявлению PGNiG, Стокгольмский арбитражный суд принял окончательное решение по иску польской стороны к "Газпрому".В источнике
С чего всё начиналось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.