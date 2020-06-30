Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

«Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража выплатил польской компании PGNiG компенсацию в размере $1,5 млрд, сообщила российская компания.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ruвчера в 13:39

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъ01 июля в 13:16

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском01 июля в 02:45

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru01 июля в 08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс01 июля в 07:37

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

Захватившего монастырь на Урале схиигумена Сергия лишили сана

РБК 05:25
Общество

СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин

СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:03
1
Политика

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
РИА Новости 04:53
147
Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
1
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
20
Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
15
Общество

Полиция ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» в Сиэтле

Автономная зона Капитолийского холма была полностью ликвидирована в Сиэтле. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
NewInform вчера в 02:21
210
Автоспорт

Первый этап нового сезона «Формулы-1» стартует в Австрии

Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу в австрийском Шпильберге двумя свободными практиками.
ТАСС Спорт вчера в 17:11
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
8
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
704
Общество

Doxa: руководство ВШЭ планирует уволить оппозиционных преподавателей

Старший преподаватель Школы философии ВШЭ Виктор Горбатов заявил, что под сокращение могут попасть оппозиционно настроенные сотрудники.
Znak.com вчера в 17:51
1
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
473
Футбол

Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

Напомним, что Хави рассказывал, что он мечтает возглавить свой бывший клуб, но для этого требуется подходящее время.
CT news 03:23
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
118
Экономика

«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
8
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
145
Политика

США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Lenta.ru 04:39
11
Общество

Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу полиции

Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу столичного ГУ МВД за привлечение дополнительных средств и сил на несанкционированной акции 3 августа прошлого года.
ТАСС 04:27
2
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
1K
Экономика

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
522
Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 04:14
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com 01 июля в 07:46
65
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
35
Общество

Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
596
Общество

Обвинение запросило 6 лет журналистке по делу об оправдании терроризма

Обвинение запросило для женщины шесть лет отбывания в колонии общего режима, а также трехлетний запрет на занятие журналисткой деятельностью.
Газета.Ru 05:18
246
Кино

Большой фестиваль мультфильмов открылся в онлайн-формате

Российская газета 05:11
Происшествия

В украинском Николаеве самопроизвольно развёлся мост

Свободная Пресса 03:57
Происшествия

Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

Lenta.ru 03:55
404
Футбол

Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»

Дополнительно специалист сообщает, что не согласен с судейским решением о назначении пенальти, так как там нарушения не было.
CT news вчера в 10:38
2
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone появился режим на 200 человек

Srnsk 30 июня в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное