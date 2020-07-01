Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.

Общество Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19. 19

Автоспорт Квят подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Австрии Даниил Квят, российский пилот Формулы-1 (защищает цвета команды "Альфа Тауры"), прокомментировал не совсем удачные собственные выступления в тренировочных заездах перед Гран-при Австрии.

Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 176

Хоккей «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».

Политика Опубликован обновленный текст Конституции Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. 1K

Транспорт В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон» Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области. 37

Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 904

Политика Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против. 9,3K

Здоровье «Домашнее» лечение коронавируса в Заполярье оплатит бюджет Обеспечение противовирусными препаратами больных коронавирусом жителей Заполярья, которые лечатся в амбулаторных условиях возьмёт на себя бюджет Мурманской области.

Экономика Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. 104

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 103

Армия и оружие Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения по использованию ракетного вооружения в Черном море.

Происшествия В московской реке Сходня обнаружили пятно нефтепродуктов Специалисты ГУП «Мосводосток» установили три плавучих боновых заграждения на реке Сходня, где было обнаружено пятно из нефтепродуктов, а также произвели обработку участка сорбентом. 1