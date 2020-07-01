Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения
Московский Комсомолец 11:49
Футбол
СМИ: Поль Погба и Бруно Фернандеш получили повреждения из-за случайного столкновения на тренировке
Как сообщает Mirror, футболисты "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и Бруно Фернандеш получили травмы после столкновения на тренировочном поле.
Bobsoccer 14:29
Футбол
Львов — Ворскла 2:2
В Тернополе в матче 29-го тура чемпионата Украины «Львов» принимал «Ворсклу».
Bookmaker-ratings.ru 13:50
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Футбол
«Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта
По словам Джанлуке Ди Марцио (итальянский журналист), москвичи могли бы обменять футболиста полузащиты Алексея Миранчука на уругвайского хавбека Диего Ласкальта.
CT news 12:13
Общество
В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам
Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна 06:25
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 16:25
Футбол
«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ
Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
Татар-информ 05:23
Религия
В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным
Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости 15:44
Футбол
Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 15:06
Армия и оружие
Коалиция США опровергла данные о нападении на колонну военных в Сирии
Представитель коалиции США полковник Майлс Кэггинс сообщил в Twitter, что колонна американских военных не подвергалась нападению в сирийском Дейр-эз-Зоре.
РИА Новости 15:46
Футбол
«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте
Полузащитник Виллиан может остаться в «Челси». Лондонский клуб возобновил переговоры с бразильцем о новом контракте.
Sports.ru 15:59
Шоу-бизнес
Бутман назвал Авербуха причиной развода с женой
NewInform 13:37
Общество
Детские сады в Ростовской области 6 июля вернутся к полноценной работе
Власти Ростовской области решили в очередной раз смягчить ограничения, действующие в регионе из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 11:49
Шоу-бизнес
Хазанов опроверг сообщения о госпитализации
Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия.
Lenta.ru 16:02
Футбол
«Манчестер Сити» организовал «Ливерпулю» чемпионский коридор
ProstoProSport вчера в 15:46
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Шоу-бизнес
Максим Фадеев поделился, как ему удалось сбросить 100 килограммов
Недавно популярный продюсер удивил поклонников, признавшись, что смог похудеть на 100 килограмм.
Paparazzi.ru 15:00
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой
Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
Суть событий 09:15
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Здоровье
Победа «без суеты»: Депутат Госдумы назвал условия завершения пандемии
Окончательная победа над пандемией в России зависит от поведения граждан и их отношения к индивидуальной безопасности.
Царьград 14:32
Общество
Бизнесмена из «списка Титова» Зотова отпустят под подписку о невыезде
Бывшему директору компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ 14:12
Общество
ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса
Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
Авто
Lincoln прекращает производство седана Continental
Вашингтон, 2 июля 2020, 13:44 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln отказался от выпуска модели седана Continental.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Владелец «Ведомостей» отрицает трудовой конфликт в редакции
Ранее профсоюз «Ведомостей» официально выдвинул Ивану Еремину ряд требований, в том числе не сокращать зарплаты и штат и гарантировать соблюдение в редакции «Догмы» (внутренние правила редакции) и этических норм.
Коммерсантъ 15:05
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
Политика
ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию
После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий 07:31