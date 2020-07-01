Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ruвчера в 13:39

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъ01 июля в 13:16

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

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Интерфакс01 июля в 07:37

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 16:00
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
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В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным

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Футбол

Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 15:06
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Представитель коалиции США полковник Майлс Кэггинс сообщил в Twitter, что колонна американских военных не подвергалась нападению в сирийском Дейр-эз-Зоре.
РИА Новости 15:46
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«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте

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Бутман назвал Авербуха причиной развода с женой

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Хазанов опроверг сообщения о госпитализации

Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия.
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Недавно популярный продюсер удивил поклонников, признавшись, что смог похудеть на 100 килограмм.
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Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
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Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
Суть событий 09:15
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Победа «без суеты»: Депутат Госдумы назвал условия завершения пандемии

Окончательная победа над пандемией в России зависит от поведения граждан и их отношения к индивидуальной безопасности.
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Бизнесмена из «списка Титова» Зотова отпустят под подписку о невыезде

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Владелец «Ведомостей» отрицает трудовой конфликт в редакции

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Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
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ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
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