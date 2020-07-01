Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
Evo-rus.com 09:36
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
В МИДе оценили запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии.
Парламентская газета 09:51
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 08:00
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва вчера в 12:48
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Возможно, и "лимитированная" Lada 4x4 Black будет дорабатываться именно в этом ателье.
Новые автомобили вчера в 10:57
Общество
Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Общество
Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии
Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
RT на русском 10:20
Общество
КС не стал рассматривать жалобу женщины, которую не взяли служить снайпером
Конституционный суд (КС) России отказался рассматривать жалобу жительницы Самарской области Яны Сургаевой на то, что ее не взяли на военную службу на ряд должностей, объяснив это тем, что их не могут занимать женщины, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 10:10
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Футбол
Кашшаи прокомментировал работу судей на матче «Ростов» — «Краснодар»
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал моменты матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» и оценил работу судей.
Спорт-Экспресс 10:18
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 30 июня в 06:34
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Наука
Следы древних затопленных поселений нашли в Западной Австралии
Группа археологов обнаружила в Западной Австралии следы ряда полностью затопленных древних поселений возрастом в несколько тысяч лет.
МедиаПоток 08:32
Авто
Mercedes-Benz GLS стал самым бесполезным внедорожником для города
Автоновости дня 01:21
Политика
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Появление в Малайзии книги о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года свидетельствует об усиливающемся стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:32
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Происшествия
В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка
Мать оставила ребенка в ломбарде на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидца.
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес
«Спасибо недоброжелателям»: Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным
"Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.
Вести.Ru 08:11
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Армия и оружие
Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем европейскую безопасность и контроль над вооружениями.
RT на русском 10:31
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
Происшествия
Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет
В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
Уралинформбюро 09:57