Энергетика
Evo-rus.comПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Ранее, согласно решению Стокгольмского арбитража, российский газовый гигант вернул компании PGNiG 1,5 млрд долларов США переплаты за газ с 01.11.2014. Квечиньский отметил, что в какие-то периоды с 2014-го имела место недоплата, поэтому польская компания выплатит 90 млн долларов.
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Политика
За поправки к Конституции проголосовали 77,93% россиян
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Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку
Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
WomanHit.ru 29 июня в 04:48
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Пушков рассказал о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко
Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уголовного преследования бывшего главы государства Петра Порошенко.
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
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В Самарской области более 80% избирателей проголосовали за поправки
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Ле Тиссье о BLM: «Я не поддерживаю отказ от полиции и антикапиталистические взгляды»
Бывший полузащитник «Саутгемптона» и эксперт Sky Sports Мэтт Ле Тиссье критически высказался о некоторых аспектах деятельности движения Black Lives Matter.
Sports.ru вчера в 16:58
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
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РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 30 июня в 03:08
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
Здоровье
Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов
Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 01:12
Происшествия
Замначальника Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Замначальника управления Генпрокуратуры России Игоря Мыльникова освободили от должности.
RuNews24.ru 30 июня в 18:39
Экономика
Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров
Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна вчера в 08:07
Общество
В ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19
Работа над препаратами началась после появления в Сети информации об инфекции В мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
АМИТЕЛ вчера в 22:34
Энергетика
Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд
В четверг утром, 2 июля, мировые цены на нефть растут вторую торговую сессию кряду.
Газета.Ru 01:01
Происшествия
Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета
30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года.
9111.ru вчера в 08:02
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал 30 июня в 22:25
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Экономика
Объем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей
В июне число операций выросло на 3,7 млн (за предыдущий месяц — лишь на 2,2 млн), а сумма — на 32 млрд (месяцем ранее — только на 20 млрд).
Известия вчера в 18:00
Культура
Выставка работ Сальвадора Дали откроется в Плёсе
2 июля в в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника откроется выставка работ Сальвадора Дали.
Культуромания 30 июня в 08:08
Здоровье
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
Игры
The Last of Us: Part II могла стать игрой с открытым миром – Нил Дракманн рассказал о создании эксклюзива PlayStation 4
Srnsk вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции
Экспресс газета 01:10
Кино
Режиссер «Гравити Фолз» снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»
Народные новости вчера в 08:00
Космос
«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today вчера в 02:33
Космос
Новосибирцы увидят в июле парад планет
Atas.info вчера в 21:36
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12