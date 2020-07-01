Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъ13:16

«Газпром» разрушил мифы, вернув Польше 1,5 млрд долларов

Московский Комсомолец09:01

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском02:45

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс07:37

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС09:13

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новостивчера в 12:51
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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

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Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов

Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
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Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми

В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.
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Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России

В России представили китайский минивэн GAC GN8.
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На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%

В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
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«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу

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В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
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Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине

Американский истребитель F-16CM Fighting Falcon потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.
Российская газета 11:50
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Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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«Шикарная»: Анфиса Чехова в бикини с задранными ногами произвела фурор

На своей странице в Instagram Анфиса опубликовала новый пост, который произвел фурор среди подписчиков аккаунта звезды.
Городовой 13:00
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Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
ТАСС 11:43
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

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Рестайлинговый Volkswagen Tiguan 2021 готовится к выходу

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Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
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Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
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На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
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Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
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Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам

Появились результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 14:15
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Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип

Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
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Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована

Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
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Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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