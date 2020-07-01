Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Общество
Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов
Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
Общество
Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми
В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.
РБК 14:26
Авто
Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России
В России представили китайский минивэн GAC GN8.
Live24 13:33
Общество
На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 12:23
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине
Американский истребитель F-16CM Fighting Falcon потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.
Российская газета 11:50
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Шоу-бизнес
«Шикарная»: Анфиса Чехова в бикини с задранными ногами произвела фурор
На своей странице в Instagram Анфиса опубликовала новый пост, который произвел фурор среди подписчиков аккаунта звезды.
Городовой 13:00
Политика
Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией
"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
ТАСС 11:43
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Авто
Рестайлинговый Volkswagen Tiguan 2021 готовится к выходу
Tiguan 2021-го модельного года обзавелся задними фонарями с другой начинкой, а также стильной надписью с названием модели по центру пятой двери.
Новые автомобили вчера в 12:22
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Политика
Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Политика
Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам
Появились результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 14:15
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип
Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
Wday.ru вчера в 07:30
Происшествия
Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
Культура
Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Столица С вчера в 03:02
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45