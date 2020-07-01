Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Кино
Режиссер «Гравити Фолз» снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»
Народные новости 08:00
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Экономика
Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров
Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна 08:07
Здоровье
Погибшая в Волгограде от коронавируса женщина была беременна
ИА Городские вести. Волгоград 09:36
Космос
Парад планет смогут увидеть земляне в июле
Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна.
СОВА 12:13
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика
Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
Shraibikus News 08:33
Здоровье
В ВОЗ прокомментировали сообщения о новом штамме свиного гриппа
Накануне официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что организация тщательно изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа.
Известия 13:00
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
РИА Новости 11:53
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках
Pravda.Ru вчера в 08:14
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
Памфилова рассказала о провокациях на голосовании
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что знает о готовящихся провокациях на голосовании по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 09:22
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews 13:21
Происшествия
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 1 июля
1 июля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, пишет «Екатеринбург в эфире».
Екатеринбург в эфире 07:58
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 12:23
Культура
Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»
Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 12:50
Политика
ЦИК объяснил решение начать публиковать итоги голосования по поправкам
Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев пояснил, что Центризбирком решил начать публиковать сведения по итогам голосования по поправкам в Конституцию на закрывшихся участках в интересах максимальной открытости и легитимности.
Журналистская правда 12:50