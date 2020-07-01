Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Читать в источнике
Оценить897
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Гаджеты
Microsoft выпустила срочное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила срочное внеочередное обновление операционной системы Windows 10, которое устраняет уязвимости в системе безопасности.
iXBT.com 06:01
Общество
В Москве начался основной день голосования по Конституции
Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам в конституцию, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах.
РИА Новости 01:03
Политика
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Общество
Явка на голосование по поправкам к конституции в Москве превысила 53%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к конституции в Москве к 18:50 мск достигла 53,08%.
ТАСС 11:59
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Общество
Военнослужащим и силовикам с октября на 3% повысят оклады
Постановление уже опубликовано. Правительство РФ повысит оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур на 3% с октября 2020 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:24
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Здоровье
Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи
Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 10:30
Общество
Видео схиигумена Сергия потребовали удалить из YouTube
Прокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить с портала YouTube видеообращение отца Сергия (Романова) с призывом не ходить на голосование по Конституции, заявил представитель опального уральского старца Всеволод Могучев 1 июня в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна 12:01
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
РИА Новости 11:53
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил «Тамбов» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 12:49
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Общество
ЦИК: 78,93% жителей Алтайского края поддержали поправки в Конституцию
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Алтайском крае по итогам обработки 242 бюллетеней. 78,93 процентов из них с отметкой "за".
Алтапресс 12:19
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости 11:04
Футбол
Несколько клубов РПЛ претендуют на форварда из чемпионата Румынии
В текущем сезоне Дебелюх забил 10 голов в 24 матчах чемпионата Румынии. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Sport24.ru 13:12
Футбол
«Челси» победит «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ 1 июля
«Вест Хэм» с 27-ю очками на счету находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, ровно столько же очков у находящихся в зоне вылета «Астон Виллы» и «Борнмута», однако у «молотков» дела обстоят лучше с дополнительными показателями.
ODDS.ru 02:42
Технологии
Tencent открыла в США студию для работы над ААА-играми для PS5 и Xbox Series X
Китайский гигант Tencent продолжает расширяться: конгломерат объявил о формировании новой игровой студии в Лос-Анджелесе — она займётся созданием крупнобюджетных игр для консолей нового поколения.
Игромания.ру 11:24
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Футбол
Объявлены стартовые составы «Сочи» и «Динамо» на матч РПЛ
Стало известно, в каких стартовых составах начнут игру «Сочи» и «Динамо» рамках 25-го тура РПЛ.
ProstoProSport 12:09
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru вчера в 08:46