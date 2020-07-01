Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Компенсацию выплатили, но спорить продолжают: «Газпром» отдал 1,5 млрд долларов Польше
Царьград30 июня в 20:26
«Газпром» заплатил государственной нефтегазовой компании Польши 1,5 миллиарда долларов
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Долгосрочные последствия коронавируса У части переболевших коронавирусом COVID-19 пациентов симптомы болезни не проходят даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления, констатировал в интервью РБК профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" и Гарвардского университета Тобиас Курт.
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