Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.

Политика Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно. 56

Космос NASA впервые повлияет на направление астероида Целевым метеоритом учёные выбрали Dimorphos (160 метров в ширину), вращающийся вокруг более массивного астероида Didimos.В июле 2021 года NASA запустит аппарат DART, который в сентябре 2022 года столкнется с Dimorphos.

Политика На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) сроком на три года.

Политика Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 171

Общество Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни. 2,8K

Здоровье В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.). 926

Происшествия Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. 12

Происшествия В Волгограде ликвидировали сеть подпольных казино Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 11 предполагаемых организаторов и 20 их соучастников после выявления сети строго законспирированных подпольных игровых залов в жилых домах Волгограда.

Футбол Девушка Роналду поделилась фото в купальнике Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась фотографией в купальнике.

Происшествия На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе. 2,2K

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 834

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР. 46

Общество Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.