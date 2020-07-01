Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Компенсацию выплатили, но спорить продолжают: «Газпром» отдал 1,5 млрд долларов Польше

Царьград30 июня в 20:26

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Известия01 июля в 09:26

Польша вернёт «Газпрому» «лишние» $90 млн

News.ru01 июля в 09:14

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму

РИА Новости01:00

«Газпром» заплатил государственной нефтегазовой компании Польши 1,5 миллиарда долларов

Эхо Москвы30 июня в 18:08

«Газпром» вернул польскому импортеру $1,5 млрд

АБН30 июня в 17:00
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Политика

Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
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Космос

NASA впервые повлияет на направление астероида

Целевым метеоритом учёные выбрали Dimorphos (160 метров в ширину), вращающийся вокруг более массивного астероида Didimos.В июле 2021 года NASA запустит аппарат DART, который в сентябре 2022 года столкнется с Dimorphos.
UfaTime.ru 03:59
Политика

На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) сроком на три года.
RT на русском 05:41
Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
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Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК вчера в 01:30
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:39
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Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

РИА Новости 07:09
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Армия и оружие

Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»

Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей от самоходного артиллерийского орудия «Коалиция СВ». Характеристики боевого модуля позволяют это сделать.
Вечерний курьер вчера в 16:57
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Происшествия

В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

Пожар в деревянной церкви XIX века в Томской области потушен, сообщает МЧС России.
РИА Новости 07:18
48
Происшествия

В Волгограде ликвидировали сеть подпольных казино

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 11 предполагаемых организаторов и 20 их соучастников после выявления сети строго законспирированных подпольных игровых залов в жилых домах Волгограда.
ТАСС 07:16
Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
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Футбол

Сетьен о Гризманне: «Когда играет он, меня спрашивают о Фати, и наоборот. Антуан важен для «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о ситуации с форвардом Антуаном Гризманном.
Sports.ru 07:05
Футбол

Девушка Роналду поделилась фото в купальнике

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась фотографией в купальнике.
Чемпионат 07:30
Политика

Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа

Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor вчера в 08:39
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Общество

Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей

Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
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Финансы

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК вчера в 17:14
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
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Происшествия

На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса

Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:48
2,2K
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 вчера в 05:45
46
Футбол

«Ротор» планирует объявить об отказе от участия в следующем сезоне РПЛ

«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ.
Metaratings 01:41
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Армия и оружие

РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru вчера в 00:52
46
Общество

Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Телеканал 360° 03:56
Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
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