Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму

РИА Новости01:00

Компенсацию выплатили, но спорить продолжают: «Газпром» отдал 1,5 млрд долларов Польше

Царьград30 июня в 20:26

Польша вернёт «Газпрому» «лишние» $90 млн

News.ru01 июля в 09:14

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Известия01 июля в 09:26

«Газпром» заплатил государственной нефтегазовой компании Польши 1,5 миллиарда долларов

Эхо Москвы30 июня в 18:08

«Газпром» вернул польскому импортеру $1,5 млрд

АБН30 июня в 17:00
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Кино

В Сети появился сериал по мотивам фильма «Текст»

RuNews24.ru 01:36
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Политика

Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 02:59
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
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Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
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Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
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Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
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Футбол

«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом

«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы

Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
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Экономика

Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:20
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

CT news вчера в 05:55
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Происшествия

Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства

Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек

RT на русском 02:42
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Общество

Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского

Власти КНР приняли решение прекратить импорт газа из Канада и начать закупать углеводороды из России, потому что считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок, пишет китайская газета Sina.
Газета.Ru 03:16
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
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Гаджеты

В сети рассказали, почему в комплекте новых iPhone не будет гарнитуры и зарядки

Для сохранения цены новых смартфонов, разработчики решили не включать зарядку и гарнитуру в комплект.
ГЛАС.RU 02:12
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
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Происшествия

В Японии из-за ливней могут эвакуировать более 322 тысяч человек

Объявлена эвакуация для 227,8 тысячи человек в префектурах Кагосима и Кумамото.
РИА Новости 02:35
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Происшествия

Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

REGNUM вчера в 11:44
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Происшествия

В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку

Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского.
Российская газета 02:54
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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Армия и оружие

Минобороны раскрыло боевые возможности новейшего вертолета Ми-28НМ

Новейший боевой вертолет Ми-28НМ, выпускаемый в Ростове, проходит проходит государственные испытания.
Don24 вчера в 04:46
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Общество

В ХМАО за сутки коронавирусом заболел 271 человек

По данным регионального Роспотребнадзора на утро пятницы 3 июля за последние сутки в ХМАО-Югре выявили 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Вестник вчера в 03:16
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Здоровье

Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи

По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Общество

В Москве из-за грозы объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили «желтый» — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.
Известия 00:17
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