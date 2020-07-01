Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Компенсацию выплатили, но спорить продолжают: «Газпром» отдал 1,5 млрд долларов Польше
Царьград30 июня в 20:26
«Газпром» заплатил государственной нефтегазовой компании Польши 1,5 миллиарда долларов
Эхо Москвы30 июня в 18:08
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
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Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
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Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
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Lenta.ru вчера в 06:19
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Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
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Дни24 вчера в 03:45
Экономика
Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:20
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Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
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Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек
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Власти КНР приняли решение прекратить импорт газа из Канада и начать закупать углеводороды из России, потому что считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок, пишет китайская газета Sina.
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В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
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В сети рассказали, почему в комплекте новых iPhone не будет гарнитуры и зарядки
Для сохранения цены новых смартфонов, разработчики решили не включать зарядку и гарнитуру в комплект.
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Объявлена эвакуация для 227,8 тысячи человек в префектурах Кагосима и Кумамото.
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В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку
Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского.
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В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Армия и оружие
Минобороны раскрыло боевые возможности новейшего вертолета Ми-28НМ
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По данным регионального Роспотребнадзора на утро пятницы 3 июля за последние сутки в ХМАО-Югре выявили 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Вестник вчера в 03:16
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По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.
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В Москве из-за грозы объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили «желтый» — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.
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