Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.

Политика Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть. 240

Футбол Игру «Зенита» и «Краснодара» обслужит бригада Карасева Матч «Краснодара» и «Зенита» обслужит бригада Сергея Карасева, «Динамо» и тульского «Арсенала» — бригада Владислава Безбородова, «Спартака» и «Тамбова» — бригада Владимира Москалева, «Крыльев Советов» и «Ростова» — бригада Николая Волошина, «Локомотива» и «Сочи» — Алексея Матюнина, «Ахмата» и ЦСКА — Павла Кукуяна, «Уфы» и «Урала» — Сергея Лапочкина, «Рубина» и «Оренбурга» — Кирилла Левникова. 1

Политика Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы После четырех дней очных переговоров представитель Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье заявил, что между ЕС и Великобританией сохраняются серьезные разногласия.

Спорт World Athletics отложила дело о нейтральном статусе российских атлетов Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до заседания совета, который пройдет в конце июля, сообщается на сайте World Athletics. 1

Экономика Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции. 191

Армия и оружие Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем европейскую безопасность и контроль над вооружениями.

Наука Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры. 23

Происшествия Новгородский чиновник продал четыре боевых истребителя по 153 рубля за штуку Новгородский чиновник продал четыре боевых истребителя по 153 рубля за штуку После "сделки века" чиновник на протяжении девяти лет скрывался за границей.

Футбол «Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.

Политика Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского. 10