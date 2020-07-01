Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета 09:11
Футбол
Кристоф Дюгарри извинился за свои слова в адрес Месси
ProstoProSport 10:19
Общество
Присвоение Казани звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
Напомним, в голосовании за присвоение столице Татарстана звания «Город трудовой доблести» проголосовали 2,4 млн россиян.
Новый Век 09:35
Общество
Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии
Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
RT на русском 10:20
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Футбол
Игру «Зенита» и «Краснодара» обслужит бригада Карасева
Матч «Краснодара» и «Зенита» обслужит бригада Сергея Карасева, «Динамо» и тульского «Арсенала» — бригада Владислава Безбородова, «Спартака» и «Тамбова» — бригада Владимира Москалева, «Крыльев Советов» и «Ростова» — бригада Николая Волошина, «Локомотива» и «Сочи» — Алексея Матюнина, «Ахмата» и ЦСКА — Павла Кукуяна, «Уфы» и «Урала» — Сергея Лапочкина, «Рубина» и «Оренбурга» — Кирилла Левникова.
ProstoProSport 10:13
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Происшествия
В Петербурге группа молодых людей осуществила сожжение флага России
Инцидент случился в Кировском районе Санкт-Петербурга. Молодые люди в количестве нескольких человек сожгли флаг России.
ИнфоСМИ 05:50
Политика
Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы
После четырех дней очных переговоров представитель Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье заявил, что между ЕС и Великобританией сохраняются серьезные разногласия.
Вести.Ru 10:24
Спорт
World Athletics отложила дело о нейтральном статусе российских атлетов
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до заседания совета, который пройдет в конце июля, сообщается на сайте World Athletics.
РИА Новости 09:53
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 05:31
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin
Газета.Ru 09:43
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Культура
Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин
Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Галкин высмеял слова Бабкиной о ее видениях в реанимации
Максим Галкин поинтересовался у народной артистки, разговаривала ли она со светом в конце тоннеля, когда была в коме.
Территория новостей 10:47
Армия и оружие
Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем европейскую безопасность и контроль над вооружениями.
RT на русском 10:31
Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor вчера в 12:31
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Происшествия
Новгородский чиновник продал четыре боевых истребителя по 153 рубля за штуку
Новгородский чиновник продал четыре боевых истребителя по 153 рубля за штуку После "сделки века" чиновник на протяжении девяти лет скрывался за границей.
Экспресс газета 10:52
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Футбол
«Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ
Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.
Букмекеры.рф 04:08
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 10:32