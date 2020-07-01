Смотрите также

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции

Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений

В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160

Путин поблагодарил всех россиян за участие в голосовании

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Создатели «угрожающей» Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА

Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса