Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ruвчера в 13:39

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъ01 июля в 13:16

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском01 июля в 02:45

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru01 июля в 08:07

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс01 июля в 07:37

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
9,1K
Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
149
Общество

Воробьёв рассказал, как в Подмосковье дополнили льготную ипотеку

Красногорск, 3 июля 2020, 18:34 — REGNUM Программа ипотечного кредитования по льготной ставке буквально спасла Подмосковье.
REGNUM 11:34
6
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
1,7K
Общество

В Тюменской области до 21 июля продлили режим повышенной готовности

Тюменская область продлила режим повышенной готовности в регионе до 21 июля.
ТАСС 11:30
10
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
530
Космос

Для МКС скорректировали орбиту, чтобы избежать столкновения с мусором

Для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором Центр управления полетами ЦНИИмаш провел внеплановую коррекцию орбиты МКС (Международной космической станции).
Вести.Ru 12:42
1
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
3,3K
Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
1
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
4,2K
Кино

«Люблю серфинг и охоту на диких свиней»: Марго Робби отмечает 30-летие

Австралийская актриса в свободное от съемок время обожает заниматься серфингом и охотиться на диких свиней.
Дни24 вчера в 11:25
2
Здоровье

Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России

Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
16
Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
14
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
24
Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов

Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
1,6K
Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
58
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
890
Хоккей

Хоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020

Федерация хоккея России присвоила столичным армейцам звание чемпионов России по итогам сезона 2019-2020.
Lenta.ru 10:47
Шоу-бизнес

В завещании Норкиной отсутствует имя мужа

Вести Подмосковья 00:17
28
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
472
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании

Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
ТВ Центр 02:11
1K
Экономика

В России усилят контроль за наличными средствами компаний

В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
5
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
564
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
60
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в притоке мигрантов, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:33
3,7K
Экономика

«Аэрофлот» прекратил программу мотивации директоров из-за господдержки

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал годовому собранию акционеров досрочно прекратить действие программы мотивации членов совета директоров на 2019–2020 годы.
РБК 11:29
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
812
Единоборства

Джастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

Выражаю свои искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову.
ODDS.ru 12:55
Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
35
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное