Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Общество
Воробьёв рассказал, как в Подмосковье дополнили льготную ипотеку
Красногорск, 3 июля 2020, 18:34 — REGNUM Программа ипотечного кредитования по льготной ставке буквально спасла Подмосковье.
REGNUM 11:34
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Общество
В Тюменской области до 21 июля продлили режим повышенной готовности
Тюменская область продлила режим повышенной готовности в регионе до 21 июля.
ТАСС 11:30
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Космос
Для МКС скорректировали орбиту, чтобы избежать столкновения с мусором
Для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором Центр управления полетами ЦНИИмаш провел внеплановую коррекцию орбиты МКС (Международной космической станции).
Вести.Ru 12:42
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Кино
«Люблю серфинг и охоту на диких свиней»: Марго Робби отмечает 30-летие
Австралийская актриса в свободное от съемок время обожает заниматься серфингом и охотиться на диких свиней.
Дни24 вчера в 11:25
Здоровье
Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России
Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов
Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Хоккей
Хоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020
Федерация хоккея России присвоила столичным армейцам звание чемпионов России по итогам сезона 2019-2020.
Lenta.ru 10:47
Шоу-бизнес
В завещании Норкиной отсутствует имя мужа
Вести Подмосковья 00:17
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании
Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
ТВ Центр 02:11
Экономика
В России усилят контроль за наличными средствами компаний
В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в притоке мигрантов, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:33
Экономика
«Аэрофлот» прекратил программу мотивации директоров из-за господдержки
Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал годовому собранию акционеров досрочно прекратить действие программы мотивации членов совета директоров на 2019–2020 годы.
РБК 11:29
Единоборства
Джастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову
Выражаю свои искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову.
ODDS.ru 12:55
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19