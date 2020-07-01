Энергетика
КоммерсантъПольская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Наука
Разработка ТУСУРа поможет восстановить речь после операций полости рта
Восстановление разборчивости речи после хирургического вмешательства по удалению раковых опухолей полости рта помогает пациентам вернуться к обычной жизни.
Naked Science 05:10
Политика
Кремль не обсуждает идею сделать 1 июля выходным праздничным днем
Кремль не обсуждает идею сделать 1 июля выходным праздничным днем в будущем.
NewInform 06:36
Происшествия
Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП
Актер Михаил Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП, сообщил в пятницу, 3 июля, его адвокат Эльман Пашаев телеканалу «Москва-24».
Известия 07:01
Общество
Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова
Газета.Ru 07:13
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме
Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
Общество
Попова заявила, что мир был подготовлен к пандемии коронавируса
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, рассказала в эфире телеканала "Россия-1", что ученые мира ожидали пандемию.
Neva.Today 07:10
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Сын Ефремова признался в наркотической и алкогольной зависимостях
Смертельное ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, сильно отразилось на эмоциональном состоянии его сына, актера Никиты.
Народные новости 02:39
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Космос
По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157
LentaChel.ru вчера в 07:50
Происшествия
Опубликовано видео Насти Тропи, сделанное за пару часов до ее смерти
Ролик в Инстаграм выложили родители погибшей на Бали девушки Мама и папа Насти Тропи после смерти девушки ведут страничку, которая посвящена памяти дочери.
КМВ Новости 06:51
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН вчера в 07:39
Политика
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 04:46
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Происшествия
Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
Религия
Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия
Суд Екатеринбургской епархии принял в пятницу решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией".
ТАСС 06:11
Политика
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ
Двадцать городов РФ получили звание «Город трудовой доблести».
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Футбол
Защитник «Спартака» Рассказов раскритиковал VAR
Футболист "Спартака" Николай Рассказов в негативном ключе отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Газета.Ru 05:00
Футбол
Чалов, скорее всего, пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы колена
Как сообщает Sport24, травма колена, полученная в матче прошлого тура РПЛ со «Спартаком» (2:0), скорее всего, не позволит форварду принять участие в игре против «Ахмата».
Sports.ru 07:11
Культура
Киноакадемия США пригласила более 800 новых членов из 68 стран
Более 800 создателей кино получили приглашение вступить в Киноакадемию США, в числе приглашенных российский монтажер Игорь Литонинский, создатели корейской ленты "Паразиты" и аниматор Дарья Кащеева, сообщила организация.
РИА Новости 01 июля в 07:01
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Космос
Астрономы показали, как выглядит космический «фейерверк»
Команда ученых говорит, что эти облака выглядят так, как будто у них достаточно массы, чтобы продолжать процесс формирования звезд еще миллион лет или около того.
Популярная механика 03:56
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
Происшествия
Убивший девушку сотрудник Росгвардии приговорен к 9,5 годам колонии
Интерфакс - Россия 06:28
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия 03:06
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06